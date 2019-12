V nesreči potniškega letala v Kazahstanu vsaj 12 mrtvih Nova24TV Iz Kazahstana poročajo o letalski nesreči letala Fokker 100 družbe Bek Air, ki je iz največjega kazahstanskega mesta Almaty proti prestolnici Nursultan prevažalo 93 potnikov in 5 članov posadke. Kmalu po vzletu je letalo zašlo v težave in strmoglavilo na dvonadstropno stavbo, v nesreči pa je po do zdaj znanih podatkih umrlo vsaj 12 oseb. […]

