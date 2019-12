Iz novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da se je ob 14.06 pri naselju Potok, občina Straža, zagozdil splav v nosilce mostu. Gasilci PGD Vavta vas in GRC Novo mesto so splav s pomočjo avtodvigala potegnili do brežine in ga postavili na travnik. Pred dnevi smo poročali, da se je splav zagozdil v nosilce mostu tudi pri naselju Otočec. preberite več » ...