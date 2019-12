Slovenska odbojkarska reprezentanca se je v petek zbrala na pripravah za olimpijske kvalifikacije, ki bodo od 5. do 10. januarja v Berlinu. Izbranci selektorja Alberta Giulianija so na zbor prišli dobro razpoloženi, že današnji prvi trening je dokazal, da so kljub sproščenemu vzdušju povsem osredotočeni na delo, ki ga od njih zahteva selektor.



