Olimpija se je utrdila na vrhu in zapela z Resnikom, Jeseničani izgubili pri Hočevarju #video Sportal Hokejisti HK SŽ Olimpija so pred domačimi gledalci s 4:3 premagali Vipiteno in se s peto zaporedno zmago Alpske lige utrdili v vodstvu tekmovanja. Pred drugouvrščenim Rittnom, ki se je opekel pri moštvu z dna lestvice (drugi ekipi Celovca), ima štiri točke prednosti. Člani HDD Sij Acroni Jesenice so na zahtevnem gostovanju pri aktualnem podprvaku tekmovanja Pustertalu, ki ga po slovesu vodstva od ...

