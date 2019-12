Na Kitajskem ukinjajo prevzgojne centre za prostitutke in njihove stranke Reporter Na Kitajskem bodo z današnjim dnem ukinili prevzgojne centre, kamor so lahko za obdobje do dveh let brez obtožnice zapirali prostitutke in njihove stranke. Poslanci so namreč izglasovali zakon, ki ukinja sistem "zapora in izobraževanja", poroča francoska

