Že veste, kje boste preživeli najdaljšo noč v letu? 24ur.com V Ljubljani bo silvestrovanje na prostem potekalo na štirih prizoriščih, opolnoči pa bo petminutni ekološki ognjemet z gradu razsvetlil nebo in oznanil pričetek novega leta. Kako pa bodo v leto 2020 vstopile druge občine? Kdo bo skrbel za zabavo in kje vse so se letos odrekli okolju škodljivemu ognjemetu?

Sorodno







Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Matej Hočevar

Vili Resnik

Anže Kopitar