Letalska nesreča v Louisiani zahtevala najmanj pet življenj Dnevnik V soboto se je v ameriški zvezni državi Louisiani zrušilo majhno letalo s šestimi osebami na krovu od katerih jih je pet umrlo, eno osebo pa so odpeljali v bolnišnico v kritičnem stanju. Na Havajih so medtem našli šest trupel po četrtkovi nesreči...

Sorodno

















Oglasi Omenjeni New Orleans

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Anže Kopitar

Tilen Božič

Peter Prevc