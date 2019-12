Teror veganov nad Slovenkami in Slovenci se očitno nadaljuje z vandalizmom, središče Ljubljane so v zadnjih dneh namreč popacali z grafiti, s katerimi vsiljujejo svoja stališča drugim. To se je zgodilo le nekaj dni po nasilnem vdoru v hlev ene od ljubljanskih kmetij, ki pa ga je policija obravnavala precej milo. Ta dogodek je po SLS in KGZS v četrtek končno obsodilo tudi ministrstvo za Kmetijstvo, ...