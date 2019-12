Must have pripomočki vsake kozmetične torbice Študent Podlaga Je kot temelj pri hiši, brez dobre podlage ni kakovostnega makeupa. Za večerni look lahko uporabiš primer in tekoči puder. Lahkotnejša različica je kvalitetna BB krema v kombinaciji s kompaktnim pudrom. Korektor Dober korektor te bo marsikdaj rešil iz zagate. Z njim prekriješ manjše in večje mozolje, praske, podočnjake, love hickie. Za prekrivanje podočnjakov [...] Prispevek Must have prip ...

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Anže Kopitar

Tilen Božič

Meta Hrovat