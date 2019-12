V Tanzaniji poginil najstarejši črni nosorog na svetu Primorske novice V Tanzaniji je v petek poginil najstarejši črni nosorog na svetu. Samica Fausta je bila stara 57 let, so sporočili iz zavetišča rezervata Ngorongoro, kjer je preživela zadnjih nekaj let življenja.

