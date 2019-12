Chelsea v zaključku tekme do preobrata na Emiratesu, Liverpoolu drama z VAR-om 24ur.com Nogometaši Arsenala, ki jih je nedavno prevzel Mikel Arteta, so v 20. krogu angleške Premier League izgubili derbi s Chelseajem (1:2), potem ko so po zadetku Pierra-Emericka Aubameyanga vodili vse do 83. minute tekme. To sta v zaključku v prid modrih spremenila Jorginho in Tammy Abraham. Nogometaši Liverpoola pa so na domačem Anfieldu premagali zasedbo Wolverhamptona z 1:0. Tekmo je sicer dodobra zaznamoval VAR.

