"Ali sem še ali nisem več minister, ne igra nobene vloge" #video SiOL.net Vsak dan znova sem presenečen, ko iz omare pade kakšen nov okostnjak, brez dlake na jeziku pove aktualni minister za zdravje Aleš Šabeder. Težave in izzivi zdravstva so v zadnjem obdobju dobili tudi politično dimenzijo. Pred poslanci je predlog ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga je pripravila Levica, in ne pristojno ministrstvo. Šabeder, ki je konec novembra že govoril o odstop...

Sorodno









Oglasi