Zac Efron si je po okužbi hitro opomogel: Hvala za vso ljubezen in skrb 24ur.com Potem ko je igralec Zac Efron med snemanjem svojega dokumentarnega filma dobil smrtonosno okužbo, se počuti veliko boljše. Na Instagramu je objavil fotografijo, ob kateri je zapisal, da si je hitro opomogel in praznike preživlja skupaj s prijatelji in družino.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Zac Efron Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Aleš Šabeder

Borut Pahor

Mladen Rudonja

Milan Mandarić