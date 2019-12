Jezerniki premočni za Dončića in soigralce Primorske novice Ekipa Los Angeles Lakers je bila tokrat za košarkarje Dallas Mavericks v severnoameriški ligi NBA premočna in je na domačem parketu zmagala s 108:95. Prvi zvezdnik Dallasa Luka Dončić, ki je v drugi četrtini padel na hrbet in se udaril v glavo, je bil tudi na svoji stoti tekmi v NBA prvi strelec moštva iz Teksasa in je v 30 minutah dosegel 19 točk.

