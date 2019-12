Policisti so na številko 113 od petka zjutraj pa do danes zjutraj sprejeli 550 klicev, od tega je bilo 134 klicev takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo iz področja javnega reda in miru ter kriminalitete. Policisti so obravnavali dvanajst prometnih nesreč z materialno škodo. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli tri vozila. Eno od vozil so v ...