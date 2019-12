Umrla Lolita iz Kubrickovega filma Sue Lyon Primorske novice V starosti 73 let je umrla igralka Sue Lyon, ki je pri 14 letih odigrala naslovno vlogo v filmski priredbi kontroverznega romana Lolita ruskega pisatelja Vladimirja Nabokova. Režiser Stanley Kubrick jo je za lik, v katerega je pisatelj postavil 12-letnico, ki začne razmerje s profesorjem literature srednjih let, izbral med 800 kandidatkami.

