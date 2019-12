Policija preklicala iskanje, pogrešanega Mateja so našli živega in zdravega Reporter Policija je preklicala iskanje Mateja Jakše iz Ljubljane. Pogrešanega so našli na območju Škofljice. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je z njim vse v redu.

