Če ste kdaj kolikor toliko pozorno prebirali Sveto pismo (vsaj evangelije), verjetno niste mogli zgrešiti Jezusovih neprestanih konfliktov s farizejsko bratovščino, pismouki in člani t. i. Velikega zbora (hebr. sanhedrin, gr. sinedrion). Kadarkoli je namreč prišlo do kakšnega spopada na javnem kraju, so se morali zalezovalci ali zadržati ali pa se celo odpovedati nameram, da bi Jezusa prijeli in o ...