He Jiankui obsojen na tri leta zapora Slo-Tech Avtor [email protected] (Jurij Kristan) Kitajski znanstvenik He Jiankui, ki je pred dobrim letom dvignil svet na noge z najavo, da je napravil prva gensko spremenjena otroka, je bil na Kitajskem obsojen na tri leta zapora in zajetno denarno kazen. Sodba med drugim potrjuje ugibanja, da obstaja še tretji tak otrok.

