V Rusiji letošnje leto najbolj toplo doslej, v Moskvi umetni sneg Primorske novice Leto 2019 je bilo najbolj toplo leto v Rusiji, odkar so pred 130 leti začeli meriti temperature, so v Moskvi, kjer beležijo eno redkih zim brez snega, objavili meteorologi. Moskovske oblasti so za novoletne slovesnosti v središče mesta dale navoziti umetni sneg, njegova dostava s tovornjaki pa postaja prava atrakcija tudi na družbenih omrežjih.

