'V najhujšem zlu cvetijo najlepše rože sočutja, človečnosti, solidarnosti in poguma' 24ur.com Mir in varnost nista združljiva s strahom in grožnjo, čeprav se v mnogih državah v svetu skuša mir vzdrževati z grožnjo. Ta misel je del poslanice papeža Frančiška, ki jo vsako leto pošlje svojim vernikom ob svetovnem dnevu mira. Tokrat je naslov poslanice Mir kot pot upanja: dialog, sprava in ekološko spreobrnjenje.

