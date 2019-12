Vandali ponoči napadli Trumpov kip v Moravčah in mu narisali brčice, kakršne je imel nacistični vodi topnews.si V občini Moravče so danes svečano odprli skulpturo Kipa svobode, ki spominja na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. “Všeč mi je, da nekdo razume, da se lahko svobodno izražaš v umetnosti in da je ena občina v Sloveniji od 212, ki razume to zadevo. 212 občinam smo poslali ponudbo, dobili smo šest vljudnostnih odgovorov, kjer se […]

