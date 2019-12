Na novoletni turneji ni šale: Bil je tako zelo slab, da so ga poslali DOMOV na trening! Ekipa Nemški skakalec Richard Freitag je že končal nastope na letošnji novoletni turneji in bo namesto tega odšel domov na trening, njegovo mesto v reprezentanci pa bo zasedel 21-letni Adrian Sell, so sporočili iz nemške reprezentance.



Več na Ekipa24.si.si

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Saša Vujačič

Matjaž Kek

Zoran Janković