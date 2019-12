Škandali in krvavi dogodki, ki so zaznamovali leto 2019 Svet 24 Primer Abramov, beg poslovneža v neznano, spodletelo ščuvanje k državnemu prevratu s plastičnim orožjem, ugrabitev Belokranjca v vinogradu, skrivnostno izginotje in nasilna smrt Danijela Božića so nekateri primeri, ki so v letošnjem letu dvigali največ prahu.



Več na Svet24.si.si

Sorodno



Oglasi