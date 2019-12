Bencin in dizel sta se podražila Energetika.NET Regulirani ceni bencina in dizelskega goriva sta je opolnoči zvišali. Za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina je po novem treba na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest odšteti 1,298 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,286 evra.

