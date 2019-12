VIDEO: Kaj bo na mizah Mariborčanov za silvestrsko večerjo? Lokalec.si Najdaljša noč v letu je običajno tudi tista, ko mizo obložimo z dobrotami. Med Mariborčankami in Mariborčani smo preverili, kaj dobrega bodo pripravili za silvestrsko večerjo. Med tistimi, ki smo jih vprašali, kaj si bodo pripravili za silvestrsko večerjo, so skoraj vsi prisegali na tradicijo, ta pa je od družine do družine drugačna. Prav za […]

