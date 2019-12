Šarec v novoletni poslanici z željo, da se ne bi prepirali zaradi politike Dnevnik Premier Marjan Šarec je v novoletni poslanici rojakom in rojakinjam med drugim zaželel veliko uspehov, zdravja, ljubezni in upanja. "Moja največja želja pa je, da se zaradi politike ne bi prepirali v družinah in na delovnih mestih. Zagotovo ima vsak...

Sorodno











Oglasi Omenjeni Borut Pahor

Marjan Šarec Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Goran Dragić

Luka Dončić

Anže Kopitar

Borut Pahor