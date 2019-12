Leto 2020: Obletnice smrti Jimija Hendrixa, Janis Joplin in Johna Lennona 24ur.com Leto 2020 bodo zaznamovale tudi obletnice smrti nekaterih glasbenih legend, kot so Jimi Hendrix, Janis Joplin in John Lennon, ki so zaznamovale zlasti 60. leta minulega stoletja. Jeseni pa bo minilo 50 let od smrti Hendrixa in Joplin.

Oglasi Omenjeni John Lennon Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Goran Dragić

Borut Pahor

Anže Kopitar