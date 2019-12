Pregled najodmevnejših dogodkov v Sloveniji leta 2019 – Leto so zaznamovale afere, odstopi ministrov Nova24TV Kakšna je bila Slovenija v letu 2019? Zaznamovale so jo neprepričljive vladne poteze, odstopi ministrov, stečaji, ekološke katastrofe. Prvi večji dogodek je bila afera na Ministrstvu za kulturo. Minister za kulturo Dejan Prešiček je na začetku leta po dobrih treh mesecih na položaju napovedal spremembo medijske zakonodaje, pri čemer bi lahko z zakonodajo in represijo skušali […]

