[Video] Je to integracija? Pakistanski musliman mladim Britankam na ulici razlaga, da njihovo oblače Nova24TV Nov šokantni video prihaja iz Velike Britanije. Na posnetku vidimo tri mladoletna britanska dekleta in muslimanskega aktivista, ki jih prepričuje, da imajo zaradi svoje kulture in oblačenja nekateri posamezniki nagnjenja do posilstev. Po njegovem mnenju bi se težav z morebitnim posilstvom rešile, če bi nosile tradicionalna muslimanska ženska oblačila. Muslimanska integracija na britanskih tleh je […]

