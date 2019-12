Letos v Sloveniji 44 primerov ošpic Primorske novice Pri slovenskih prebivalcih so letos potrdili 44 primerov ošpic in dva pri tujcih, navaja NIJZ. Na infekcijski kliniki UKC Ljubljana v zadnjem tednu niso obravnavali novih primerov ošpic. Je pa na kliniki ena oseba z ošpicami že več kot teden dni hospitalizirana in hudo bolna. V Zdravstvenem domu Škofja Loka pri eni osebi še čakajo na izvid.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Ljubljana

Škofja Loka Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Marjan Šarec

Peter Prevc

Domen Prevc