Nagrada za trdo delo: zaposleni dobili Teslin model 3s 24ur.com Ameriški proizvajalec električnih vozil Tesla je manj kot leto dni po zasaditvi prve lopate dostavil prvo manjšo pošiljko vozil iz šanghajske tovarne. Teslin model 3 je prevzelo 15 zaposlenih, ki so naročila oddali ob slavnostnem odprtju prve Tesline tovarne izven ZDA. Kot so sporočili iz tovarne, je to nagrada za trdo delo v minulem letu.

