Ognjemeti nevarni za otroke, mladostnike, nosečnice in starejše, marsikje pirotehniki nasprotujejo Večer Ognjemeti, pa tudi petarde in iskrice, pripomorejo k splošni onesnaženosti zraka. Pirotehnični izdelki barvitost dosegajo s številnimi kemikalijami, ki jih lahko opazovalci vdihnejo. Posebej nevarni so za otroke, mladostnike, nosečnice in starejše ljudi ter bolnike z boleznimi dihal, srca in ožilja ter sladkorne bolnike, so opozorili na NIJZ.

Sorodno













Oglasi