Nove smrtne žrtve in na stotine uničenih domov v Avstraliji 24ur.com Požari, ki divjajo v Avstraliji so terjali nove smrtne žrtve. V zvezni državi Novi Južni Wales je umrlo sedem ljudi. Požari, ki se premikajo proti obali, so uničili več kot 900 domov. Kot poročajo avstralski mediji, gre za najhujšo serijo požarov v naravi v zadnjih desetletjih.

