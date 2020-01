Srečno novo leto 2020! topnews.si Spoštovani bralci, cenjeni bralci portala Topnews.si in gledalci televizije Top TV naj vam najprej v imenu sodelavcev medijske hiše Topnews.si zaželim zdravja polno, srečno in uspešno leto 2020. Ob tem bi se rad vsem zahvalil, da ste postali naši zvesti bralci in gledalci in vam obljubim, da vas tudi v letu 2020 ne bomo razočarali. […]

