Anamarija Lampič napredovala na sedmo mesto, stopničke Norvežankam SiOL.net Tekačice na smučeh so se na četrti postaji novoletne turneje v Dobbiaciu (Toblachu) v Italiji pomerile na zasledovalni tekmi v klasični tehniki na 10 kilometrov, edina Slovenka na štartu Anamarija lampič pa je s preizkušnjo opravila izvrstno in s 15. mesta napredovala na končno sedmo. Trojno zmago so slavile Norvežanke. Moški bodo zasledovalno tekmo na 15 kilometrov začeli ob 13. uri, slovenske barve bo branil Miha Šimenc.

Sorodno















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Peter Prevc

Anže Kopitar

Domen Prevc

Anže Lanišek