11-letni otrok v spremstvu očeta vozil neregistriran avtomobil 24ur.com Dolenjski policisti so obravnavali štiri prometne nesreče, v katerih je nastala materialna škoda. V Novem mestu so trem voznikom zasegli avtomobile, ker so vozili brez vozniškega dovoljenja. Najmlajši voznik je bil star vsega 11 let, vozil pa je v spremstvu očeta.

