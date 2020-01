Starostna upokojitev možna s 60 leti starosti in 40 leti pokojninske dobe brez dokupa Delo Tudi v letu 2020 se bodo za izračun pokojninske osnove upoštevale osnove iz katerih koli zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970 dalje, ki so za zavarovanca najugodnejša.

