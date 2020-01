V Samsungu zaradi minutnega izpada elektrike večmilijonska škoda Slo-Tech Avtor [email protected] (Matej Huš) Na zadnji dan minulega leta je Samsungova tovarna za proizvodnjo čipov DRAM in NAND v Hwaseongu 60 kilometrov jugozahodno od Seula v Južni Koreji doživela približno eno minuto dolg izpad električne energije. Napaka se je zgodila popoldne, razlog pa je bila težava na visokonapetostnem daljnovodu, kjer je prišlo do eksplozije. Čeprav je izpad trajal zgolj minuto, bodo za odpravo povzročenih težav v tovarni potreboval dva ali tri dni, škoda pa bo milijonska. Tu ne gre za neposredno škodo na opremi in infrastrukturi, temveč za oportunitetno izgubo zaradi izpada proizvodnje.

