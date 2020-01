Rogaška po dveh podaljških izgubila proti MZT, Helios poražen v Srbiji SiOL.net V drugi ABA ligi je Rogaška v četrtek gostila drugouvrščeni MZT iz Skopja in mu po dveh podaljških priznala premoč s 83:90, košarkarji Helios Suns so gostovali v Srbiji pri Novem Pazarju in izgubili z 79:83.

