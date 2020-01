Prvi dan novega leta je obsijalo sonce Primorske novice Slovenska Istra se je 1. januarja prebudila v čudovit dan, ki so ga ogreli žarki zimskega sonca. Mnogi prebivalci in obiskovalci so ga izkoristili za sprehod in druge aktivnosti na prostem, tudi za klepet ob kavi ali čaju. Veliko se jih je podalo k morju. Naš fotograf je ujel sprehajalce v Portorožu.

