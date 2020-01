Židan v novoletni poslanici: Prihodnost postavlja pred nas nove izzive Primorske novice Predsednik državnega zbora Dejan Židan ob današnjem prvem dnevu novega leta vidi priložnost, da pogledamo naprej. Kot je poudaril v novoletni poslanici, nas prihodnost postavlja pred nove izzive, med katerimi so podnebna in okoljska kriza, socialna stiska ranljivih skupin ter velika gospodarska in tehnološka vprašanja.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Dejan Židan Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Domen Prevc

Anže Lanišek

Luka Dončić

Marjan Šarec