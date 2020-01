'Težko je izreči srečno novo leto, ker ljudje iz Hongkonga niso srečni' 24ur.com V Hongkongu se je leto 2020 začelo z novimi protesti. Prodemokratičnega shoda se je po ocenah organizatorjev udeležilo več kot milijon protestnikov. Protesti so sprva potekali mirno, nato pa so se ponekod zaostrili. V spopadih s policisti so ti uporabili solzivec in aretirali približno 400 ljudi.

