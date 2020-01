To je naslovnica prve Mladine v letu 2020 Mladina Novo leto začnemo z novo Mladino. Naslovnico sta zakrivila Aljoša Bagola in Matija Kocbek (Pristop). Bo 2020 leto, ko si bo Donald Trump pustil brčice in nas požrl? Več jutri! #Mladina1

