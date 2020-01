Na Silvestrovo je čez lužo vrelo. Demokratski politiki so se ob pomoči medijskega mainstreama spravili na predsednika Donalda Trumpa, češ da igra golf na igrišču Trump International Golf Club v Palm Beachu, medtem ko so ogrožena življenja Američanov na veleposlaništvu v Bagdadu. Napovedovali so, da bo to Trumpov Bengazi. Kar niso vedeli, je to, da sta bila v tistem trenutku od veleposlaništva le n ...