Policija prosi za pomoč pri iskanju odtujenega tovornega vozila Dnevnik Na območju ptujske policijske postaje so v času od torka do danes odtujili tovorno vozilo Renault Master, bele barve in z registrsko številko MB BZ-124, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Vse, ki bi vozilo opazili, prosijo, naj obvestijo...

