Na Norveškem izmerili najvišjo zimsko temperaturo v zgodovini meritev SiOL.net V manjšem norveškem mestu Sunndalsora so danes namerili 19 stopinj Celzija, kar je najvišja zimska temperatura na Norveškem v zgodovini meritev, so sporočili norveški vremenoslovci. Prejšnja rekordno visoka temperatura je znašala 17,9 stopinje Celzija, ki so jo izmerili v mestu Tafjord.

