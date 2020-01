Kitajci bodo Lippija nadomestili z domačim nogometnim selektorjem Sportal Na Kitajskem so v novo leto po gregorijanskem koledarju, kitajsko novo leto bo 25. januarja, vstopili z novim selektorjem nogometne reprezentance. Kitajsko leto bo v znamenju podgane in bo prineslo nove začetke in prenove. Zelo simbolično tudi za kitajsko reprezentanco v nogometu, ki jo čaka nov začetek po odhodu Italijana Marcela Lippija.

