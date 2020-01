Na mejnih prehodih s Hrvaško nastajajo kolone SiOL.net Pri vstopu s Hrvaške v Slovenijo je na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje treba čakati od ene do dveh ur, na prehodih Jelšane, Slovenska vas in Starod pa do pol ure, poroča prometno-informacijski center za državne ceste. Zastoji nastajajo tudi na cestah Lesce-Bled in Rateče-Podkoren-Kranjska Gora.

