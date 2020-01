Reka in Galway: Evropski prestolnici kulture letos na Hrvaškem in Irskem RTV Slovenija Letos se z nazivom Evropska prestolnica kulture (EPK) ponašata mesti Reka na Hrvaškem in Galway na Irskem. Gre za naziv, ki ga je v letu 2012 nosil Maribor s partnerskimi mesti, kateri izmed slovenskih kandidatov pa ga bo deležen v letu 2025.

